La slitta con le renne in piazza Roma: l’attrattiva del Natale carboniense

Non sono stati ancora ultimati gli addobbi e le creazioni natalizie in piazza Roma, eppure in pochi minuti la slitta di Babbo Natale e le due renne che la trasportano sono già state letteralmente prese d’assalto da concittadini e visitatori, che stanno immortalando i nuovi “abitanti” della piazza principale della città, scattandosi foto e selfie a bordo del mezzo di trasporto di Babbo Natale.