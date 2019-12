politica

La Maddalena. Consiglio Comunale convocato per giovedì 19 dicembre 2019

Il Presidente del Consiglio Comunale RENDE NOTO che il Consiglio Comunale di La Maddalena è convocato, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica prima convocazione per - le ore 09.00 del giorno di giovedì 19 dicembre 2019 e in seconda convocazione del giorno venerdì 20 dicembre ore 10- per discutere l'argomento di cui all'allegato ordine del giorno.