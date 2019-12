La Maddalena: 4 dicembre messa di Santa Barbara, patrona della Marina Militare

La celebrazione, aperta a tutta la cittadinanza, sarà accompagnata dal Coro della Parrocchia militare “Madonna della Medaglia Miracolosa” e vedrà la presenza del Comandante della scuola Sottufficiali e del Presidio della Marina Militare di La Maddalena, Capitano di Vascello Filippo Marchetti, numerose autorità civili e militari, personale in congedo, rappresentanti delle altre Forze Armate e Corpi Armati delle associazioni combattentistiche e d’arma.

L’annuale celebrazione della Patrona della Marina Militare rappresenta un momento molto sentito che unisce il personale della Marina Militare in servizio e non, nel rivolgere un accorato pensiero a quanti, nei mari di tutto il mondo, nei teatri operativi e sul territorio Nazionale, dedicano quotidianamente il proprio servizio alla Patria e alla collettività.

Brevi cenni sulla vita di Santa Barbara

Si narra che Barbara di Nicomedia in Bitinia fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomita fede cristiana osteggiata dal padre pagano Dioscuro, che al “quattro del mese di Dicembre, regnante Massimiano Imperatore, ed essendo preside Marziano…” (circa nel 228 d.C.), fu incenerito da un fulmine celeste, simbolo della morte immediata senza la possibilità di redimersi.