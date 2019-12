Intervento di Aldo Salaris (Riformatori) sul reparto di Pediatria dell’ospedale di Ozieri

È quanto sostiene Aldo Salaris, coordinatore e capogruppo in consiglio regionale dei Riformatori Sardi, che con un’interrogazione pone il problema al Presidente della Regione e all’Assessore alla Sanità. La situazione in cui versa il reparto di pediatria del Segni non è infatti delle migliori: al momento vi lavorano 2 medici pediatri, 5 infermieri e 2 OSS, di cui uno è prossimo alla pensione. L’organico risulta insufficiente e questo provoca un continuo disagio per quei bambini e genitori che sono indirizzati verso gli altri ospedali del territorio.

Da ricordare che nel 2018 il reparto, disponendo di 4 medici, ha effettuato circa 4.500 prestazioni in regime ambulatoriale e una ventina di ricoveri in day hospital, fornendo assistenza ai piccoli pazienti provenienti non solo dal Logudoro, Meilogu e Goceano, ma anche da La Maddalena, dall’oristanese e dal nuorese.