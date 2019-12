Il villaggio di Natale a Sant’Antioco: dal 07 dicembre al 6 gennaio

Tante occasioni per visitare la casa di Babbo Natale, giocare con gli Elfi, fare un selfie con la Befana, animazione per grandi e bambini nelle vie del Centro storico di Sant’Antioco: musica, teatro, giochi, burattini, spettacoli.

In programma anche la prima Fiera Mercato di Natale a Sant’Antioco, per scoprire, acquistare i migliori e più caratteristici prodotti locali: enogastronomia, bioagricoltura, cosmesi, artigianato artistico e tante idee per un regalo originale.