Eventi

Il Duo Bruno Morello e Anna Ventimiglia ospiti al “The Globe” di Ragusa

Una serata all’insegna della buona musica con il Duo unico nel suo genere, sia per il sound legato all'abbinamento insolito del flauto con il sax soprano arricchito in alcuni brani dal tamburo rebolo, sia per la scelta del repertorio musicale che spazia dalla musica classica (J.S.Bach, Debussy) al jazz nelle sue varie forme (da Scott Joplin a Gershwin) soffermandosi anche sulla musica popolare brasiliana e dei primi del novecento.