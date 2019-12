I volontari di Dico NO alla Droga di Cagliari e Olbia impegnati per un Natale libero dalla droga

Per i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, fare prevenzione alla droga oggi significa, in primo luogo, attivarsi perchè le mani degli spacciatori non arrivino sulle vite degli adolescenti.

Non è raro per i volontari raccogliere, durante le loro iniziative, le testimonianze preoccupate del personale docente e non docente delle scuole medie inferiori, che denunciano come “lo spinello passa di mano già tra i ragazzi della prima e seconda classe”, mentre per dichiarazione degli stessi ragazzi delle superiori, per stare nel gruppo ci si “deve adeguare”, altrimenti sei un emarginato.

I pusher criminali servendosi degli stessi bambini per diffondere la loro merce, stanno minando dalle fondamenta il futuro della nostra società.

Adescare un bambino di 11/12 anni offrendogli uno spinello è un atto criminale che non si può tollerare, e questo accade tutti i giorni nelle grandi città come nei piccoli centri. Molti di loro lo fanno con l’idea che questo è un modo per dimostrarsi “grandi”, altri con qualche anno in più sulle spalle, confusi dalle nuove teorie sempre più diffuse sulle droghe “leggere”, inseguono quella “libertà” che cominciano a perdere nello stesso momento in cui iniziano ad usarle.

Illuminati dalle parole del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard che scriveva: “Le droghe privano la vita delle gioie e delle sensazioni che sono comunque l’unica ragione di vivere”, i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology sono costantemente impegnati nel divulgare la verità sulla droga. Lo fanno nelle scuole con le conferenze ai ragazzi, nelle manifestazioni sportive e nelle strade delle nostre città e paesi, coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le istituzioni e i commercianti, sempre disponibili a divulgare il messaggio di vivere liberi dalla droga. Approfittando dell’afflusso di migliaia di persone i libretti “La Verità sulla droga” sono stati distribuiti nell’ingresso della Fiera di Cagliari, in occasione della Fiera Natale e nelle strade affollate del centro di Olbia, perché il Natale sarà un vero Natale solo se libero dalla droga.

Info: www.noalladroga.it