I convocati di Maran per la sfida di Coppa Italia

Vigilia del match del quarto turno di Coppa Italia tra Cagliari e Sampdoria, in programma alla Sardegna Arena alle ore 21.

Nell’allenamento odierno il mister Maran ed il suo staff hanno lavorato con la squadra sugli sviluppi tattici per affinare i meccanismi di squadra e le fasi di gioco, dopo un riscaldamento basato su esercizi di mobilitazione e percorsi di coordinazione.

Nella parte conclusiva della sessione i rossoblù hanno fatto una partitella.

A termine della seduta Maran ha comunicato i 23 giocatori per la sfida di domani: sicuramente non vedremo Ceppitelli, ancora fuori per la fascite plantare. Assente anche Birsa, ancora alle prese con le terapie.

Domani ultimo allenamento di rifinitura.

I convocati

Portieri: Aresti, Ciocci, Olsen

Difensori: Cacciatore, Faragò, Klavan, Lykogiannis, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Pisacane, Walukiewicz

Centrocampisti: Castro, Cigarini, Deiola, Ionita, Nainggolan, Nandez, Oliva, Rog

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone