I Bambini cantano il Natale in diretta su Radio Internazionale Costa Smeralda

Il prossimo 23 dicembre dalle ore 17,00 , su Radio Internazionale Costa Smeralda si vivrà un pomeriggio Natalizio con tanti bambini pronti per festeggiare il Natale in musica .

La scalinata della solidarietà dello scorso 18 dicembre , fortunata e ricca sotto tutti i punti di vista, a causa della pioggia non ha potuto ospitare anche il previsto converto di Natale con i bambini di quattro cori cittadini.

Vista la grande energia che quella sera i bambini erano disposti a regalare al pubblico, inespressa proprio a causa della pioggia, si è pensato di spostare il concerto negli studi di Radio Internazionale Costa Smeralda.

Per questo motivo andrà in onda una puntata speciale di Pensiero Positivo, utile per fare il punto su quanto accaduto dopo la Scalinata della Solidarietà e per ospitare i bambini che delusi dalla pioggia, non hanno potuto cantare sul piazzale di San Simplicio.

Saranno in diretta :

Il Coro “Laudato Sii” di Berchideddu diretto da Michela Filigheddu

Il “Coro Raggi di Luce” diretto da Simona Salis

I l Coro “ Copii Romanei” diretto da Michela Circeag

Grazie ai “Guardian Angel” per avere accolto l’invito di Radio Internazionale Costa Smeralda.

Sarà possibile seguire i canti dei bambini dalle frequenze in FM 92.8 – 96.00 – 100.5 –

Dallo streaming del sito www.radiointernazionale.it – dalla App Olbia City Coast Emerald e dagli autobus delle Linee #Aspo di Olbia