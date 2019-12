Hamerton, Inghilterra: custode di uno zoo sbranata da una tigre

Il raccapricciante incidente è accaduto Hamerton, un villaggio nel Cambridgeshire, in Inghilterra. Secondo quanto riferisce il sito di news Daily Mail, la malcapitata, Rosa King, di 33 anni, un’esperta custode, è stata attaccata dall’animale, una tigre malese di otto anni soprannominata Cicip, mentre era al lavoro.

Gli altri addetti dello zoo sono subito intervenuti per soccorrerla solo dopo 80 minuti. Ma non c’è stato niente da fare: la custode è morta in seguito alle ferite. Sembra che allo zoo non fosse stata chiusa la porta che separava il recinto della belva. Si pensa che la tigre abbia avuto una finestra tra 15 e 80 minuti per sfuggire al recinto e provocare il caos nel parco, molto frequentato da bambini e dalle loro famiglie.

L’Hamerton Zoo Park, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si trova nell’Huntingdonshire, in Inghilterra, a soli 20 minuti di auto dalla città cattedrale di Peterborough e dalle città mercato di Oundle, Thrapston e Huntingdon.