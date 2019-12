Genova. Celebrata alla Cattedrale di San Lorenzo la messa per la festività di Santa Barbara

E’ stata celebrata questa mattina a Genova, presso la Cattedrale di San Lorenzo, la tradizionale Messa in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. La messa è stata presieduta, quest’anno, dal Vescovo ausiliare di Genova Nicolò Anselmi. Alla funzione hanno assistito le autorità civili e militari con il Prefetto Carmen Perrotta e il Procuratore Capo di Genova Francesco Cozzi e una folta delegazione di rappresentanti delle organizzazioni combattentistiche e d’Arma in servizio e in congedo. Era presente anche l’Assessore regionale Ilaria Cavo. L’annuale celebrazione della patrona della Marina Militare e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta un momento molto sentito, che unisce il personale della Marina Militare e dei Vigili del fuoco in servizio e in congedo. Nel rivolgere un accorato pensiero a quanti, nei mari di tutto il mondo, nei teatri operativi e sul territorio nazionale, dedicano quotidianamente il proprio servizio alla Patria e alla collettività, il Vescovo Anselmi ha ricordato le innumerevoli operazioni del personale dei Vigili del Fuoco nella martoriata terra di Liguria, in questo particolare momento contraddistinto dalla fragilità del territorio a causa delle piogge abbondanti, sottolineando nello specifico gli interventi a favore della popolazione.