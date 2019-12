Gallipoli. 3° Trofeo Caroli Hotels Under 15 Calcio Femminile

Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito al percorso di crescita del movimento legato al Calcio Femminile recependo così il segnale della Figc. Dal 5 al 8 dicembre, infatti, si disputerà la terza edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile, torneo riservato alla Categoria Giovanissimi (9 vs 9) in programma sui campi di Gallipoli (Stadio “Antonio Bianco”) e Collepasso (Comunale).

Otto le rappresentative giovanili partecipanti: Juventus, Pink Bari, Bologna, Nitor Brindisi, Empoli, Atalanta, Roma, Triestina.

“Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra”.

Nelle gare del primo turno, le giovani calciatrici scenderanno in campo con un segno rosso sul viso per condividere la campagna identificata dal nome #unrosso alla violenza, contro la violenza sulle donne. A tal proposito, Teresa Chianella, presidente della Commissione Pari Opportunità (che ha patrocinato della Provincia di Lecce darà simbolicamente il calcio d’inizio venerdì mattina alle 8,20 allo stadio “Bianco” di Gallipoli.

Le prime due classificate di ciascun girone si affronteranno in semifinale sabato 7 dicembre nel pomeriggio. La finale è prevista domenica 8 dicembre alle ore 10:00 allo stadio “Bianco” di Gallipoli, al termine della quale ci sarà la cerimonia di premiazione.

Il torneo, vetrina per il calcio femminile e momento di promozione turistica in un periodo destagionalizzante, è organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal main sponsor Caroli Hotels e si punta a renderlo un appuntamento di assoluto rilievo così come avviene per il più noto Trofeo Caroli Hotels Under 14 in programma dal 20 al 25 febbraio 2020 categoria Giovanissimi fascia B, giunto alla diciassettesima edizione.

Calendario 3° Trofeo Caroli Hotels Under 15 Calcio Femminile

Girone A

Juventus, Pink Bari, Bologna, Nitor Brindisi

Girone B

Empoli, Atalanta Bergamasca, Roma, Triestina

Venerdì 6 dicembre

Primo turno mattina

Girone A

Pink Bari – Bologna ore 8:20 – Stadio “Bianco” Gallipoli

Nitor Brindisi – Juventus ore 9:25 – Stadio “Bianco” Gallipoli

Girone B

Atalanta Bergamasca – Roma ore 10:30 – Stadio “Bianco” Gallipoli

Triestina – Empoli ore 11.35 – Stadio “Bianco” Gallipoli

Secondo turno pomeriggio

Girone A

Bologna – Nitor Brindisi ore 15,00 – Campo Comunale Collepasso

Juventus – Pink Bari ore 16,05 – Campo Comunale Collepasso

Girone B

Roma – Triestina ore 17,10 – Campo Comunale Collepasso

Empoli– Atalanta Bergamasca ore 18,15 – Campo Comunale Collepasso

Sabato 7 dicembre

Terzo turno mattina

Girone A

Bologna – Juventus ore 8:20 – Campo Comunale Collepasso

Nitor Brindisi – Pink Bari ore 10,30 – Campo Comunale Collepasso

Girone B

Empoli – Roma ore 9:25 – Campo Comunale Collepasso

Triestina – Atalanta Bergamasca ore 11,35 – Campo Comunale Collepasso

Pomeriggio – Semifinale e finaline

Finali di consolazione

FC1 – 3° A vs 3° B ore 15,00 – Campo Comunale Collepasso

FC2 – 4° A vs 4° B ore 16,05 – Campo Comunale Collepasso

Semifinali

S1 – 1° A vs 2° B ore 17,10 – Campo Comunale Collepasso

S2 1° B vs 2° A ore 18,15 – Campo Comunale Collepasso

Domenica 8 dicembre – Finale Stadio “Antonio Bianco” Gallipoli

Finalissima 1° / 2° posto – Vincente S1 vs Vincente S2 ore 10,00

A seguire cerimonia di premiazione