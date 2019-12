Francia: infilano il gatto nel microonde e lo filmano, adolescenti rischiano il carcere

Il gatto protesta, miagola, si dimena e urla di dolore, lottando con tutte le sue forze per sfuggire alla tortura cercando di uscire. Il video è stato segnalato da un utente al rifugio per animali S.P.A. Dunkerque, che ha postato sulla propria pagina la notizia, escludendo tuttavia il filmato per via della sua atrocità.

La notizia ha scatenato grande indignazione tra gli utenti, scandalizzati da quel gesto orribile, e molte persone hanno rivolto minacce di morte ai ragazzi, poi condannate dallo stesso rifugio, che ha invitato gli utenti a mantenere la calma, lasciando alla Giustizia il compito di punirli adeguatamente. Anche perché nel frattempo erano stati diffusi indirizzi falsi dei due adolescenti, scatenando il delirio.

Non siamo giudici, né avvocati, né polizia. La giustizia deve e farà il suo lavoro! – ha giustamente scritto il rifugio sulla propria pagina fb, che nel frattempo ha affermato di aver identificato i due ragazzi e di aver presentato denuncia mercoledì per crudeltà verso gli animali.

Al termine del brutto scherzo il gattino è sopravvissuto ma di sicuro non starà bene anche se mercoledì è stato affidato a una nuova famiglia che d’ora in poi se ne prenderà cura.

Non c’è che dire, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questi ragazzi meritano senz’altro di essere puniti secondo quanto stabilito dalla legge francese. La pena potrebbe essere di due anni di reclusione e una multa di circa € 30.000.