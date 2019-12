Fondazione Oristano. Entro il 5 gennaio le candidature ai Comitati Cultura e Turismo

La Fondazione Oristano ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per l’incarico di componente del Comitato per i beni e le attività culturali e del Comitato per la promozione turistica della Fondazione Oristano per il triennio 2019-2022.

Per il Comitato per i beni e le attività culturali sono disponibili 3 posti, mentre per il Comitato per la promozione turistica sono previsti 5 componenti.

Il Comitato per i beni e le attività culturali, ha funzione programmatica, propositiva e consultiva e impegna in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e ai criteri generali di gestione delle strutture e di sviluppo delle collezioni.

Il Comitato per la promozione turistica, ha funzione programmatica, propositiva e consultiva e impegna in merito allo sviluppo e alla promozione turistica della città di Oristano e del suo territorio.

La partecipazione ai Comitati avverrà a titolo gratuito.

Il criterio fondamentale di selezione dei candidati è individuabile nel riconoscimento di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di cui alle finalità culturali o di promozione turistica della Fondazione.

Le persone interessate dovranno inviare alla Fondazione una proposta di candidatura con allegato il proprio curriculum vitae da cui si evincano la specializzazione professionale, la comprovata esperienza e la specifica competenza negli ambiti di cui alle finalità culturali o di promozione turistica della Fondazione.

La scelta dei componenti verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che esaminerà le candidature pervenute.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 5 gennaio 2020 tramite PEC all’indirizzo fondazione@pec.fondazioneoristano.it, tramite raccomandata a/r all’indirizzo Fondazione Oristano – Casella Postale 33 OR Centro – 09170 Oristano (fa la data e l’ora di arrivo e non quelle di spedizione)

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito web www.sartiglia.info