Filo diretto con quattro sindaci su Radio Internazionale Costa Smeralda

Si comincerà lunedì 9 con il Sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, con lui saranno tanti gli argomenti di Filo diretto: dal compendio di Rinaggiu, al Carnevale 2020, alla politica cittadina fino agli eventi di fine anno. Non mancheranno riflessioni in generale sulla politica sociale e sul futuro della città, anche in vista delle prossime elezioni comunali.

Martedì 10 consueto incontro mensile con il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Anche in questo caso si spazierà affrontando tutti gli argomenti che tengono banco, da Sa Corrondedda agli eventi di fine anno.

Giovedì 12 sarà la volta di Mario Mulas, neosindaco di Golfo Aranci, al suo secondo appuntamento su Radio Internazionale Costa Smeralda. L’attenzione cadrà sulle prossime inaugurazioni, passando per le vicende della politica locale.

Venerdì 13 sarà la volta di Loiri Porto San Paolo, con il Sindaco Francesco Lai; anche con lui sarà possibile fare un resoconto delle recenti attività dell’amministrazione cittadina.

Per tutti i sindaci ospiti di Radio Internazionale Costa Smeralda, l’appuntamento sarà ottima occasione per fare gli auguri di fine anno ai propri concittadini, dando uno sguardo al futuro e ai fatti che lo caratterizzeranno.

Sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti in diretta audio/video in fm 92.8 e 96.00 e 100,5, in streaming su www.radiointernazionale.it, dall’App Olbia City Coast Emerald, sulle linee Aspo della città e dalla pagina @RadioInternazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre.

Sarà possibile inviare messaggi anche in formato audio al numero whatsapp: 339 254 4082

Radio Internazionale Costa Smeralda è l’unica emittente radiofonica con sede a Olbia che si occupa attivamente del territorio e delle sue problematiche e che il prossimo 17 dicembre 2019 festeggerà 41 anni di attività con la freschezza di sempre.