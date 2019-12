Fiera di Natale a Cagliari

La manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento irrinunciabile per gli amanti degli acquisti natalizi per tutte le età.

Il meglio delle eccellenze artigianali made in Sardinia e non, arricchisce l’esposizione con oggetti rigorosamente realizzati a mano, secondo le tecniche della tradizione. Una delle sezioni più amate della fiera rimane naturalmente quella dedicata ai prodotti enogastronomici tipici del territorio, vero e proprio paradiso per golosi e buongustai.

Un percorso di assaggi e degustazioni, nel quale trovano ampio spazio anche le aziende agricole e alimentari che da anni si impegnano nella produzione a chilometri zero, garantendo così la qualità di prodotti che dal produttore arrivano direttamente al consumatore. Vero e proprio viaggio virtuale attraverso gli odori e i sapori in un’atmosfera natalizia.