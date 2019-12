FIABA onlus: “Estendere Bonus Facciate ad abbattimento barriere architettoniche”

Proprio così! – afferma Giuseppe Trieste, presidente di FIABA onlus, che da sempre si batte per l’abbattimento di ogni tipo di barriere. – L’auspicata società sostenibile e resiliente deve essere soprattutto inclusiva, per tutti. È opportuno che, insieme al cambio culturale, siano attuate anche politiche economiche a favore dell’inclusione. Un esempio? Il cosiddetto Bonus Facciate inserito nella Legge Finanziaria che prevede per il 2020 una detrazione pari al 90% della spesa di ristrutturazione facciate. Chiediamo sia esteso anche ad ogni intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Bene il rinnovamento estetico delle nostre città – conclude Trieste – ma senza tralasciare il rinnovamento funzionale, per tantissime persone assai più necessario.