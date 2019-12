Ex Ilva, UILM: “Parole di Conte allarmanti. Niente accordi che prevedono esuberi”

Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale UILM, dopo aver appreso delle dichiarazione del Premier Conte durante la conferenza stampa dopo l’Eurosummit a Bruxelles.

Assistiamo a dichiarazioni di rappresentanti del governo, come il sottosegretario Fraccaro, che ritengono il settore siderurgico strategico per il Paese ma che poi non vengono concretizzate con interventi strutturali che ne salvaguardino la continuità e garantiscono il futuro – aggiunge il leader UILM. – A questo punto – conclude – è urgente e non procrastinabile un incontro prima che la trattativa sia in uno stato avanzato e si siano compiuti atti vincolanti. Non firmeremo mai accordi che prevedono esuberi. Si deve ripartire dall’accordo del 6 settembre 2018.