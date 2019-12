Esce oggi “Abstraction”, l’EP di debutto dei Toliman

Esce oggi venerdì 6 dicembre ABSTRACTION, l’EP di debutto della giovane prog metal band TOLIMAN per Bagana / Pirames International, già anticipato dal primo singolo Tyrannus. La formazione presenterà domani sabato 7 dicembre il nuovo progetto, presso KM33 di Trezzo sull’ Adda (MI), in apertura le band Edgeline e Mr Know It All, per una serata ad ingresso gratuito.

Cinque tracce compongono questo EP d’esordio della giovane e promettente band prog metal. Ventotto minuti totali tra heavy, athmospheric metal, djent e prog, che vantano la sperimentazione come importante costante e un ricercato equilibrio tra metal contemporaneo ed ispirazioni classiche. La voce femminile completa il tutto, sempre presente e mai banale, che con testi ricercati e interessanti linee melodiche, permette di siglare il marchio di fabbrica TOLIMAN.

Testi ad opera della cantante Paola Urso, musica di Francesco Ottone (batteria), Riccardo Roggero (chitarra). Il progetto vede alla produzione artistica Titta Morganti, registrazioni e mix di Frank Altare presso 33HZ Studio di Trezzo sull’Adda (MI), il master è ad opera di Riccardo Parenti, Elephant-Mastering Studio di Roma.

Paola Urso – Voce, Testi

Riccardo Roggero – Chitarra

Jack Irrequieto – Chitarra

Luca Mellina – Basso

Francesco Ottone – Batteria