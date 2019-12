Eccellenze italiane negli USA: il musicista Marco Lo Russo su NYC Media

Mercoledì 11 dicembre alle ore 15:45, infatti, Marco Lo Russo sarà tra i relatori della conferenza stampa “Brindiamo alle eccellenze italiane“ presso la stampa della Camera dei Deputati a Roma. A cura della Ok Production LLC e presentata dalla produttrice e conduttrice italiana naturalizzata americana Ornella Fado, la conferenza ha come tematica l‘importanza di creare ponti per far conoscere le eccellenze italiane nel mondo e, oltre a Marco Lo Russo, vi saranno i saluti istituzionali dell’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald e la partecipazione di Piero Muscari.

Tra i relatori oltre a Marco Lo Russo, anche Giuseppe Pezzano da Seattle, Riccardo Longo da Philadelphia e Giorgio Isabella.

Considerata ambasciatrice dell’eccellenza italiana a New York, Ornella Fado, è diventata il volto dell’italianità nella metropoli americana. Conduce il suo programma “Brindiamo“, in onda da dodici anni ogni domenica, sul canale newyorkese NYC Media (più svariate repliche sulle reti del circuito), è diventato un appuntamento fisso e molto amato dal pubblico. La seguono gli italoamericani di seconda o terza generazione, curiosi di saperne di più sul Paese delle loro origini, ma anche una buona fetta delle variegate etnie che popolano la grande mela.

Gli altri appuntamenti di Marco Lo Russo

Oltre agli impegni d’oltreoceano, Marco Lo Russo, omaggerà la provincia che gli ha dato i natali, con due concerti.

Il primo, sabato 14 dicembre alle ore 18:00, presso il Circolo Cittadino di Latina, in occasione dei Concerti d’Autunno 2019 a cura della Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina. In questa occasione, il fisarmonicista proporrà un recital per fisarmonica solista con composizioni originali, world music, jazz e tango. Spazio anche per le colonne sonore rivisitate dallo stesso compositore in chiave originale.

Il secondo concerto si svolgerà domenica 15 dicembre, alle ore 18:00, presso la Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Priverno. In questo evento Marco Lo Russo si esibirà con il soprano coreano Min Ji Kang e insieme proporranno un vasto repertorio con atmosfere natalizie, musica classica e qualche piccola sorpresa.

