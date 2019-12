EasyJet: nuova rotta TOLOSA di EASYJET a Cagliari quest’estate

“Il vettore, che nel 2019 si attesterà sui 440mila passeggeri trasportati da e per Cagliari e su una crescita di traffico annua pari al +6%”, ha proseguito Pinna, “scommette sul successo dei collegamenti per Tolosa forte del fatto che la Francia è oggi il quarto mercato dell’Aeroporto di Cagliari per volumi di traffico con un totale di oltre 150.000 viaggiatori nel 2019”.

“Per noi, ampliare e diversificare l’offerta di voli in campo internazionale resta un obiettivo prioritario e il lavoro che stiamo facendo in tal senso sta dando i suoi frutti sul fronte turistico e su quello più generale della mobilità dei sardi e delle opportunità di sviluppo economico delle loro aziende: in quattro anni siamo passati dai 638.146 passeggeri internazionali del 2016 ai circa 1.350.000 di oggi per un incremento del 111%”, ha concluso Pinna.

easyJet conferma l’Italia al centro della strategia del biennio 2019-2020

· Nel 2019 la compagnia ha rafforzato la posizione di terzo vettore in Italia con oltre 20 milioni di passeggeri trasportati e una quota di mercato del 12%

Confermata la leadership a Milano Malpensa (8 milioni di passeggeri trasportati, +2.7% rispetto al 2018), Venezia (4 milioni, +10% sul 2018) e Napoli (3.4 milioni, +12.4% rispetto al 2018)

Nel 2019 l’Italia all’avanguardia per la formazione dei piloti grazie al Training Centre inaugurato ad ottobre a Malpensa, il primo al di fuori del Regno Unito, parte di un accordo decennale con CAE del valore di oltre 100 milioni di euro e dove saranno formati 1000 piloti nei prossimi 5 anni

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 in arrivo a Milano Malpensa due nuovi A321neo, aeromobili di ultima generazione dal punto di vista tecnologico e ambientale

Oltre 20 milioni di passeggeri trasportati, consolidamento del terzo posto nel mercato con una quota del 12%, inaugurazione del primo Training Centre per piloti easyJet al di fuori del Regno Unito, parte di un accordo decennale di easyJet con CAE per un investimento totale di oltre 100 milioni di euro, consegna di due aeromobili ‘neo’ – all’avanguardia per la riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento acustico. Prima compagnia aerea del mondo a compensare tutte le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione del carburante di tutti i voli e per conto di tutti i passeggeri. Sono questi i principali elementi del 2019 in Italia di easyJet, compagnia aerea leader in Europa, che continua la strategia di crescita e investimento anche per il 2020.

A partire da marzo saranno 6 i nuovi collegamenti da e per l’Italia, che porteranno a 258 il totale delle rotte. I nuovi voli, giá vendita, sono: Malpensa-Tivat, Malpensa-Preveza, Olbia-Bordeaux, Cagliari-Tolosa, operativi da fine giugno a fine agosto 2020, e Catania-Edimburgo e Verona-Londra Luton, operativi da marzo a ottobre 2020. Inoltre, verranno estese anche al periodo estivo alcune delle nuove rotte introdotte per l’inverno 2019-2020: Marsa Alam e Marrakech da Venezia, Marsa Alam e Fuerteventura da Milano Malpensa. In estate raddoppierá anche l’offerta per l’Albania con l’estensione a cinque frequenze settimanali per il collegamento tra Milano e Tirana. A Napoli migliorata l’offerta domestica con l’inserimento di un doppio collegamento giornaliero con Torino.

Questo ampliamento dell’offerta segue il lancio di 10 nuove rotte per collegare l’Italia al Nord Africa e al Medio Oriente dalle basi di Milano Malpensa, Venezia e Napoli, cui si è aggiunta per la prima volta nella storia di easyJet, anche l’Albania. Il 2019 è stato un anno di novità anche grazie al primo collegamento con Aqaba – Petra, in Giordania, da Venezia e Milano e all’introduzione di Marsa Alam da Milano e Venezia e Hurghada da Venezia e Napoli.

A Milano Malpensa easyJet ha consolidato la leadership confermandosi prima compagnia dello scalo lombardo. La compagnia ha chiuso l’anno finanziario 2019 con oltre 8 milioni di passeggeri trasportati (+2.7% rispetto al 2018), superando i 75 milioni dall’inizio delle operazioni. La compagnia collega lo scalo lombardo con 66 destinazioni (57 internazionali e 9 domestiche), ha 21 aerei basati e impiega circa 900 dipendenti.

A Venezia, invece, la compagnia sfonda la soglia dei 23 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni nel 1998, e chiude l’anno con oltre 3.4 milioni di passeggeri (crescita del 10% sul 2018), confermando di essere la prima compagnia dello scalo Marco Polo con circa il 30% di quota di mercato e la compagnia preferita per le destinazioni domestiche, con un’offerta di oltre 800.000 posti messi a disposizione nel 2019. easyJet collega l’aeroporto con 47 destinazioni in 14 paesi, ha 7 aeromobili basati e impiega circa 300 dipendenti.

A Napoli, infine, easyJet ha consolidato la leadership e chiude il 2019 con 3.4 milioni di passeggeri trasportati (crescita del 12.4% sul 2018), per un totale di oltre 24 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni nel 2000. Nel 2020, presso lo scalo campano easyJet baserà un nuovo aeromobile A320neo per ampliare ulteriormente il ventaglio di opzioni a disposizione dei passeggeri, che ad oggi conta 44 destinazioni (36 internazionali e 8 nazionali).

Il 2019 sancisce anche altri due importanti risultati: a Fiumicino easyJet oltrepassa la soglia dei 25 milioni di passeggeri trasportati da/per l’aeroporto dall’inizio delle operazioni, mentre presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona la compagnia festeggia il primo milione di passeggeri dall’inizio delle operazioni nel 2011.

“Il 2019 é stato un anno incredibile per easyJet in Italia”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet per l’Italia. “Abbiamo iniziato l’anno festeggiando i 20 milioni di passeggeri trasportati da e per Venezia a gennaio, i 70 milioni a Milano Malpensa ad Aprile. A Marzo abbiamo celebrato il nostro nuovo aeromobile NEO a Napoli, a Maggio siamo diventati la prima compagnia a Olbia e per tutta la Costa Smeralda della Sardegna, a Giugno abbiamo festeggiato il primo anniversario del terminal dedicato a easyJet all’aeroporto di Catania. In estate abbiamo raggiunto il record di sempre con 2,2 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Italia solo nel mese di Agosto. A Ottobre abbiamo inaugurato il primo training centre per i piloti di easyJet al di fuori del Regno Unito e a Novembre siamo diventati la prima grande compagnia del mondo a operare i propri voli a zero impatto di CO2. Nel 2020 continueremo a investire e a innovare per creare valore per i nostri passeggeri e per i territori su cui operiamo, lavorando insieme ai nostri partner aeroportuali e alle istituzioni per cercare di garantire il miglior servizio possibile e contribuire al sistema paese migliorando la connettivitá per gli italiani che si spostano e attirando sempre piú turisti stranieri nel nostro Paese”.