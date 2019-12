Domani il Raduno Nazionale Fsp Polizia con Gabrielli e altri ospiti

Si terrà domani il Raduno Nazionale annuale della Federazione Sindacale di Polizia.

All’evento, che avrà inizio alle ore 19.00 a Maerne di Martellago (Ve), presso il locale “Al Mattone”, parteciperanno molti ospiti, fra i quali il Capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, ma anche rappresentanti della politica, della magistratura, del giornalismo, e di molte altre categorie, assieme naturalmente a tanti rappresentanti sindacali dell’Fsp, provenienti da diverse regioni.

“Ci sono momenti, come questo – afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato -, in cui è doveroso iniziare subito con un ringraziamento, non prima, però, di aver rivolto un pensiero sentito e mai formale a chi, magari, avrebbe trascorso questa serata con noi ma non può più”. “Un ringraziamento – riprende Mazzetti – non solo a chi materialmente si spende per concretizzare iniziative così impegnative, ma anche ai tanti amici e ai tanti ospiti che accorrono all’invito, perché non è scontata la sensibilità di voler trascorrere con gli appartenenti alla Polizia di Stato momenti di condivisione che vanno al di là dei quotidiani rapporti istituzionali, professionali o che attengono allo svolgimento del nostro lavoro quotidiano”.

“Sono momenti di importantissima apertura e di interscambio, in cui certamente al centro c’è il tema della sicurezza, ma non meno importante viene esaltato l’aspetto dell’umanità che deve permeare di sé il modo stesso di concepire questo delicato lavoro, tanto per coloro che lo svolgono quanto per coloro cui è destinato”.

“Giungiamo a questo appuntamento ogni volta con grande soddisfazione e con grande orgoglio – gli fa eco Franco Maccari, Vice Presidente Fsp Polizia -, perché riteniamo parte fondamentale della nostra azione sindacale, che svolgiamo senza sosta per 365 giorni all’anno, anche queste occasioni che cementano ulteriormente i legami fra gli appartenenti al Sindacato fortificandone ancor di più convinzioni e progetti, e rinsaldano il rapporto con gli altri interlocutori della società”.

Il Raduno Nazionale annuale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube “FSP Federazione Sindacale di Polizia”.