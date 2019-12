Diocesi di Tempio Pausania. Ecco le nuove nomine di Monsignor Sebastiano Sanguinetti

Con data 8 dicembre 2019, S.E. Monsignor Sebastiano Sanguinetti ha emanato i seguenti provvedimenti.

In data 8 dicembre 2019 è stata istituita la nuova Parrocchia San Paolo, con sede legale in Porto San Paolo, comprendente le frazioni di Porto San Paolo e Vacileddi, comune di Loiri-Porto San Paolo, nonché la rettoria di Murta Maria, comune di Olbia. La Parrocchia San Nicola di Bari in Loiri, vede così ridotti la propria vasta estensione territoriale.

In pari data è stata istituita La consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

Monsignor Andrea Raffatellu, è nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia San Nicola di Bari, in Loiri, coadiuvato dai sacerdoti collaboratori della Parrocchia Sacra Famiglia in Olbia.

Don Cristian Garau, è nominato Amministratore parrocchiale della parrocchia San Paolo in Porto San Paolo-Murta Maria.

Don Marco Bilewski è nominato Presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, al posto di don Umberto Deriu.

Don Theron Oscar Casula è nominato Presidente della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali.

Il Diacono Giovanni Maria Demontis è nominato Direttore dell’Ufficio Diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.

I Signori Gianluca Carta e Stefania Giostrelli sono nominati Coppia collaboratrice dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

È stato rinnovato anche il collegio degli Assistenti diocesani di Azione Cattolica Italiana che risulta così composto:

Don Romolo Fenu, Assistente unitario

Don Santino Cimino, è confermato Assistente del settore Adulti

Don Cesare Nicolai, Assistente del settore Giovani

Don Davide Mela, Assistente A.C.R.

Don Gabriele Galleri, Assistente collaboratore Giovani e A.C.R.