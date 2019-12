Difesa, Calvisi: “Rafforzata collaborazione con l’Under Secretary General dell’ONU”

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, oggi, durante l’incontro formale con l’Under Secretary General delle Nazioni Unite per il sostegno operativo, Mr. Atul Khare.

Desidero ringraziare il Ministero della Difesa e il Sottosegretario Calvisi per il supporto e la collaborazione al Global Service Center delle Nazioni Unite. Siamo altresì molto soddisfatti della ormai consolidata sinergia tra il nostro Centro e i Paesi partecipanti alla missione UNIFIL a guida italiana. La nostra mission è quella di fornire il supporto centralizzato a tutte le attività in zona di operazioni nel campo della logistica e della Information and Communication Technology, garantendone l’efficienza e l’efficacia – ha evidenziato l’Under Secretary General delle Nazioni Unite.