Difesa. Calvisi conferma la trasmissione di fondi per gli indennizzi alla Regione Sardegna.

“Così come si era impegnato a fare, il Ministero della Difesa ha trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna i fondi per gli indennizzi relativi al periodo 2010 – 2014 finiti in perenzione (contributi alle Regioni ai sensi del comma 2 dell’art. 330 del D.Lgs. n.66 del 15 marzo 2010). Spetta ora alla Regione Sardegna iscrivere quanto prima queste somme in bilancio e programmarne tempestivamente la ripartizione ai Comuni aventi diritto”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi.