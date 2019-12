Dicembre letterario: il 14 e il 15 dicembre, appuntamento a Villacidro e Cagliari

Il primo appuntamento è dedicato ai bambini: sabato alle 16:30, presso il Caffè Letterario di Villacidro, Monica Tronci intratterrà i piccoli dai 5 ai 7 anni con il suo laboratorio didattico “Il magico mondo della plastilina”. Autrice di numerosi libri per bambini, Monica Tronci è una delle più apprezzate artiste della plastilina in Italia.

Nel 2018 è stata scelta dalla società italiana di promozione del film inglese in stopmotion “I primitivi” (dai creatori di “Galline in fuga” e “Wallace & Gromit”, tra gli altri) per produrre i video-tutorial dedicati alla realizzazione con la plastilina dei protagonisti del film animato.

In serata, a partire dalle 19, l’Accademia ICHNOS (Km 4 della S.P. 61, Villacidro) ospiterà l’evento “Ricamu de Vida. La poesia di Paola Nieddu incontra le creazioni della Sartoria Sorelle Podda”: una sfilata di moda impreziosita dalle poesie di Paola Nieddu, ricamate sui pregiati abiti della sartoria di Muravera.

Domenica 15 dicembre, alle 17:30, sarà la volta del tour animato e narrato per le vie di Cagliari “Il Canto di Natale”, dedicato al celebre romanzo di Charles Dickens. Il tour è organizzato in collaborazione con la guida turistica Roberta Carboni e partirà dai Giardini Pubblici di Largo Dessì.

Info e prenotazioni

Il Club di Jane Austen Sardegna

Email: clubjaneaustensardegna@gmail.com

Telefono: 340 332 7050