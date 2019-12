Decimoputzu, Natale insieme: in tabellone anche la rassegna “Visioni Sarde”

“Su sindigu de tottus“, come ama definirsi Alessandro Scano, Sindaco del paese sito nella piana del Campidano di Cagliari, ha impresso alle consuete manifestazioni di fine anno un’impronta tutta particolare.

Prima ha indossato gli abiti di Babbo Natale per portare – assieme ai consiglieri con incarico alla Pubblica istruzione, Stefania Piras, e alla Viabilità, Marco Mereu, e agli assessori Francesca Montis e Vincenzo Ena – gli auguri, con i canonici panettoncini, ai bambini della scuola dell’infanzia, agli scolari delle elementari e agli studenti delle medie. Quindi ha inforcato la bicicletta e nell’arco di due giorni ha bussato a tutte le porte del paese per augurare ogni bene a tutti i concittadini e consegnare loro il resoconto scritto del lavoro svolto nell’anno.

Con l’insegna “Natale insieme” l’amministrazione comunale, Assessore Sport e Spettacolo Vincenzo Ena e la pro loco, presieduta da Francesca Piscedda, hanno messo in piedi tante iniziative per coinvolgere le famiglie, i bambini, i giovani e gli adulti di ogni gusto e ogni età.

Fra tutte spicca la presentazione della rassegna cinematografica voluta dalla Regione Sardegna “Visioni Sarde” sulla base della L.R. 7/1991, nell’ambito del programma per l’emigrazione 2019.

Nessuna forma d’arte è capace di emozionare, stupire e far pensare come il cinema – ha detto il Sindaco Scano. – I cortometraggi proposti da Visioni Sarde descrivono eventi, situazioni, personaggi, emozioni e sentimenti con differenti stili narrativi. Tutti però affrontano tematiche universali e offrono, grazie alla forza delle immagini, allo sviluppo delle storie e all’intrigo della musica, forti emozioni e forniscono gli strumenti per interpretare la realtà dei nostri giorni.