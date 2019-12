Decimomannu. Programma “SPORT DI TUTTI”

“Sport di tutti”, in questa prima fase, l’intervento si rivolge con l’Edizione Young alla fascia di età dai 5 ai 18 anni: un percorso sociale, sportivo e educativo che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate agli Organismi Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate) che operano sul territorio.

Sport e Salute SpA ha provveduto ad individuare le Associazioni e Società sportive Dilettantistiche da coinvolgere nel progetto mediante un Avviso Pubblico che ha raccolto le candidature. Mentre da metà dicembre inizierà la raccolta delle adesioni dei bambini e dei ragazzi dai 5 ai 18 anni.