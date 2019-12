Politica

Decimomannu. Consiglio Comunale convocato per lunedì 23 dicembre 2019

Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 18: 30, in 1^ convocazione, in seduta straordinaria, presso la sala Consiliare, per la trattazione di Ordine del Giorno composto di otto punti.