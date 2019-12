COWOIC: rilanciato lo spazio di coworking per ingegneri a Cagliari

Un luogo dove lavorare assieme, condividere professionalità e sviluppare nuove collaborazioni. COWOIC, il coworking dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, è un ambiente fertile e ricco di opportunità, particolarmente stimolante per chi sta iniziando il suo percorso nella professione o per chi vuole rinnovarsi e rimanere al passo. E per gli ingegneri che si iscriveranno sino al 31 dicembre sarà gratuito per i primi sei mesi del 2020.

Per il nostro Ordine, il COWOIC ha una doppia funzione – spiega il presidente OIC, Sandro Catta. – Da una parte rappresenta un’importante opportunità per chi sta iniziando, che iscrivendosi ha a disposizione un ufficio con strumenti professionali a una frazione dei costi che dovrebbe sostenere altrimenti. Dall’altra si tratta di un luogo dove coltivare relazioni, creare preziose occasioni di confronto sinergico e di scambio interdisciplinare tra colleghi.

Nello spazio sono a disposizione dei coworker tredici postazioni pc, plotter e stampante multifunzione a colori, e tre sale riunioni. Il tariffario prevede prezzi agevolati per i più giovani e tutto è amministrato da una piattaforma web altamente tecnologica, in grado di permettere il self-booking, il controllo degli accessi tramite QRcode e la contabilizzazione automatizzata dei servizi utilizzati.