Cosenza. Difesa: Calvisi in visita al 1° reggimento bersaglieri

“Esprimo il mio ringraziamento al 1 Reggimento Bersaglieri per la grande professionalità, prontezza, lealtà ed affidabilità con cui svolge il proprio incarico. Anche grazie al vostro impegno e al grande lavoro svolto, l’Italia si fa apprezzare nella comunità Internazionale.” Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Difesa ha salutato questa mattina il personale del 1° Reggimento Bersaglieri presso la Caserma “Settino” di Cosenza, alla presenza del Generale Castellano, Comandante del Comando Forze Operative Sud.

“Le donne e gli uomini del 1° Reggimento Bersaglieri, infatti, si contraddistinguono per la loro umanità e capacità professionale, non solo nelle operazioni di sicurezza sul territorio nazionale, ma anche nei teatri operativi all’estero e questo è per tutti noi motivo di orgoglio.” – ha proseguito Calvisi.

“Colonnello D’Arrigo, bersaglieri, Voi rappresentate la risorsa più preziosa della nostra organizzazione, perché le Forze Armate sono una realtà fatta di persone il cui impegno quotidiano è ciò che fa la vera differenza, dal volontario appena arruolato ai più alti vertici. Siete in costante addestramento per essere sempre pronti a fronteggiare instabilità e radicali mutamenti delle minacce alla difesa ed alla sicurezza. Come sappiamo le funzioni della Difesa si assicurano, anche e soprattutto, attraverso l’innovazione tecnologica. Ecco perché ci stiamo impegnando per assicurare adeguati livelli di finanziamento alla Difesa, perché il vostro prezioso lavoro sia supportato anche dalla ricerca e dalla tecnologia” – ha concluso Calvisi.