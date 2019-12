Confcommercio Sud Sardegna e il Comune di Cagliari insieme per la rigenerazione urbana

È stata firmata questa mattina la convenzione tra il Comune di Cagliari e Confcommercio Sud Sardegna che ha come obiettivi quelli di favorire l’aggiornamento del quadro normativo locale in materia urbanistica, pro-muovere l’attenzione verso i sistemi commerciali urbani, rafforzare l’attività di formazione e informazione sui temi della città, del terziario di mercato e delle opportunità europee, sostenere politiche che garantiscano un quadro certo di risorse locali e nazionali dedicate alle città e ai territori.

I due partner possono promuovere insieme i processi di rigenerazione ur-bana per il tessuto socio-economico del territorio per migliorare il benesse-re dei cittadini e rafforzare il tessuto imprenditoriale.

Il documento, firmato al Comune di Cagliari dal sindaco Paolo Truzzu e dal presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti (presenti anche il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura e l’assessore del Comune di Cagliari alle Attività produttive Alessandro Sor-gia insieme a quello dell’Urbanistica Giorgio Angius), prevede anche la fruizione e quindi il recupero del patrimonio edilizio fatiscente o dismesso e il riuso, con particolare attenzione al mix funzionale tra terziario di mercato, residenza, tempo libero e attività socio-culturali.

“Con i nostri strumenti vogliamo sottoscrivere un percorso che possa por-tare ricadute positive sul territorio”, ha spiegato Alberto Bertolotti, presi-dente di Confcommercio Sud Sardegna, “il tutto a vantaggio delle co-munità e del sistema imprenditoriale, e quindi favorendo l’aggiornamento del quadro normativo locale in materia urbanistica, promuovendo l’attenzione verso i sistemi commerciali urbani, rafforzando l’attività di for-mazione e informazione sui temi della città, del terziario di mercato e delle opportunità europee, a sostegno anche delle politiche che garantiscano un quadro certo di risorse locali e nazionali dedicate alle città e ai territori.

Cer-chiamo di rafforzare le condizioni per cui i nostri associati possano essere in condizioni di competere con la massiccia presenza dei centri commerciali. Di sviluppare la multicanalità di vendita incentivando i negozianti ad utilizzare anche i canali di vendita on line”. Il presidente Ber-tolotti ha aggiunto che l’associazione di categoria intende: “Creare le condizioni perché i centri siano accoglienti, abbelliti e resi attrattivi affinchè la gente torni a passeggiare in centro città, con vetrine accese in strade sicure. Siamo una forte organizzazione anche a livello europeo, in grado di intercettare fondi comunitari. Da qui la necessità di un’alleanza con gli enti locali per usufruire di queste grandi opportunità”

Il sindaco Paolo Truzzu ha sottolineato: “La necessità di utilizzare le leve fiscali e i bandi europei per creare le condizioni di una vera riqualificazione, con l’abbassamento dei canoni, il miglioramento della mobilità, il trasporto pubblico e i parcheggi”.

Inoltre il protocollo d’intesa firmato oggi, che si inserisce in un progetto na-zionale tra Confcommercio Imprese per l’Italia e l’Anci, prevede anche azioni che hanno come obiettivo quello di promuovere intese per l’utilizzo della leva fiscale locale, per limitare la presenza di spazi commerciali sfit-ti, per facilitare l’insediamento di attività merceologiche funzionali al territo-rio di riferimento.

Spazio anche alle attività formative comuni sperimentando format didattici con la partecipazione di amministratori locali e i rappresentanti di Confcommercio Sud Sardegna.