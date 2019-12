Confcommercio Nuoro-Ogliastra: nasce la Nursery per le imprese

Il nuovo anno porta un importante cambiamento in tutti i piccoli esercizi commerciali, al di sotto dei 400 mila euro di fatturato e per numerose attività artigiane. Infatti dal primo gennaio partirà l’obbligo di invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per via elettronica e non più registrando manualmente gli incassi giornalieri. L’invio avverrà tramite un nuovo strumento, il Registratore Telematico che sostituisce il vecchio registratore di cassa fiscale. Spariscono di fatto nella maggior parte dei casi gli scontrini fiscali sostituiti da scontrini che hanno solo valore commerciale e che potranno essere utilizzati a partire dal 1° luglio 2020, seguendo opportune procedure di registrazione da parte dei consumatori, come biglietti per la lotteria degli scontrini.

Il provvedimento riguarda 1,6 milioni imprese in Italia in Sardegna sono poco meno di 60 mila e solo in provincia di Nuoro 9.980 che dovranno acquistare il nuovo Registratore Telematico sostenendo un ulteriore onere che solo in parte è coperto dal credito di imposta di 250 euro. “Una rivoluzione non ancora percepita in pieno e che creerà e sta già creando una serie di problemi a chi ha ignorato il provvedimento visto che occorre provvedere da subito ad attrezzarsi”, ha spiegato Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro Ogliastra, “peccato che la domanda di registratori telematici sia superiore all’offerta pertanto molti imprenditori non potranno avere lo strumento disponibile da subito. Un problema che comunque risolvibile. I sei mesi di moratoria prevista dall’introduzione dell’obbligo dei corrispettivi telematici e degli scontrini elettronici non esenta le imprese da questo adempimento, semplicemente ne riduce le sanzioni e in molti non hanno chiaro questo aspetto e se non si mettono in regola in tempi rapidi corrono dei rischi importanti”.