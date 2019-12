Carbonia: 18 dicembre, visite guidate per l’81° anniversario della fondazione

Il 18 dicembre ricorre l’81esimo anniversario della fondazione di Carbonia.

Per festeggiare l’evento, durante la giornata tornano le visite guidate gratuite alla città del Novecento, alla scoperta delle sue origini e dell’ideologia dietro il progetto.

Il percorso inizia dal centro cittadino, che con i suoi edifici pubblici costituisce il cuore della città, e prosegue nelle aree periferiche alla scoperta delle varie tipologie abitative e dei quartieri più caratteristici.

Una passeggiata per le vie della città che farà scoprire la sua storia e quella dei suoi cittadini, con tante curiosità. Un esempio? Non a tutti è noto che sotto l’attuale torre civica (nata come torre littoria) sono presenti alcune monete dell’impero e un astuccio in piombo contenente una pergamena artistica.

L’itinerario, collegando le particolarità architettoniche e i quartieri della città, farà conoscere e rivivere la storia della fondazione di Carbonia.

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Sistema Museo, con il patrocinio del Comune di Carbonia. La partenza delle visite è dal Museo Villa Sulcis in due orari: alle ore 10 e alle 15. La visita guidata gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Recapiti telefonici: 0781 1867304 – 345 8886058

E-mail: carbonia@sistemamuseo.it