Capoterra. “Balconi e Vetrine di Natale 2019”

1^ Edizione



Il concorso ha la finalità di sostenere i Capoterresi ad abbellire il proprio paese durante il periodo Natalizio, affinché si viva una maggiore atmosfera di festa.

Il concorso è ideato dal Comune e sarà curato dall’Associazione Turistica ProLoco Capoterra.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli abitanti e i titolari degli esercizi commerciali di Capoterra che vorranno abbellire balconi, terrazzi, facciate e vetrine con addobbi, luminarie o composizioni floreali che richiamano il natale.

I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della migliore vetrina Natalizia o/e della propria facciata, balcone, terrazza, veranda, porta, portone.

La Commissione Giudicatrice sarà composta da:

• Presidente della Proloco

• Assessore allo Spettacolo

• Assessore al turismo e commercio

• Un esperto di arte (studente, artista o professore residente)

• un fotografo (residente)

La commissione valuterà la vetrina e il balcone secondo i seguenti criteri, attribuendo un punteggio da 1 a 10:

• Qualità artistica (proposta di impatto capace di meravigliare o coinvolgere emotivamente, portatrice di un messaggio o capace di farsi ricordare per i contenuti impliciti o espliciti di alto significato)

• Creatività – originalità del progetto (allestimento realizzato con materiali inconsueti, novità della rappresentazione)

• Difficoltà nella realizzazione (utilizzo di metodi di realizzazione particolarmente accurati o richiedenti particolare manualità)

• giochi di luci e illuminazioni

La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese relative all’allestimento del balcone e/o vetrina sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la Proloco e il Comune di Capoterra da ogni responsabilità.

La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune di Capoterra per lo svolgimento degli

adempimenti inerenti al concorso

I premi saranno suddivisi in due sezioni.

Sezione “operatori commerciali”

Sezione “privati cittadini

Ai primi tre classificati per ogni sezione, verranno assegnati i premi rappresentati da buoni spesa che saranno erogati dalla Proloco Capoterra, con l’obbligo di spenderli all’interno di esercizi alimentari locali:

• 1° PREMIO – 300,00 €

• 2° PREMIO – 150,00 €

• 3° PREMIO – 80,00 €

Da Giovedì 28 Novembre sarà possibile scaricare il modulo di adesione dal sito Internet del Comune di Capoterra o richiedere copia presso la sede del Comune.

La richiesta si dovrà presentare entro Venerdì il 13 Dicembre nell’apposito modulo, all’ufficio protocollo del Comune anche tramite Mail, oppure all’indirizzo Email: assessoreservizitecnologici@comune.capoterra.ca.it

I partecipanti al Concorso dovranno terminare la propria opera di addobbo entro Domenica 15 Dicembre

La Commissione, nei giorni che partono dal 16 Dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, valuterà le vetrine o gli angoli partecipanti al concorso individuando i vincitori.Il giudizio della commissione è insindacabile. L’esito del concorso e la data di assegnazione dei premi verranno resi pubblici, dalla Proloco Capoterra e dall’Amministrazione Comunale, sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra.