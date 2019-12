Capodanno Aristanis 2020 – Tre Piazze un’unica Festa

Tre piazze per un’unica festa è la formula scelta per il capodanno 2020 – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore allo Spettacolo e al turismo Stefania Zedda -. Piazza Roma, piazza Corrias e piazza Eleonora si animeranno per salutare il passaggio al nuovo anno. Con gli spettacoli in programma vogliamo coinvolgere giovani, famiglie e adulti per festeggiare e brindare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno”.

Il programma

Piazza Roma

Il 31 sera alle ore 22:30 a condurre la serata nel grande palco allestito in PIAZZA ROMA sarà MATTEO BRUNI, speaker radiofonico e presentatore televisivo, conosciuto in tutta la Sardegna (Videolina, Sardegna Uno, Radiolina, Radio Sintony, Radio Super Sound).

Sul grande palco sarà presente RADIO 105 con la partecipazione di “MARTIN”, speaker di RADIO 105 che omaggerà il pubblico presente con i gadgets marchiati Radio105.

Alle 23:00 sarà la volta della BIG BAND composta da 12 elementi, “GRANDE BABOOMBA” tributo a ZUCCHERO, band capitanata da Andrea Busonera che gode di una straordinaria somiglianza estetica e vocale con il noto cantante, lo spettacolo è molto curato dal punto di vista scenografico e costumistico per soddisfare un pubblico attento ed i fan più esigenti.

Mezz’ora dopo la mezzanotte sul palco salirà la tanto attesa band “DOMANI SMETTO” tributo Ufficiale Nazionale degli ARTICOLO 31 & J AX eletti dallo stesso J AX.

Ospite per tutta la serata la compagnia “SHEDAN FIRETHEATER” che stupirà con giochi col fuoco e trampolieri.

La consolle di Piazza Roma è affidata al noto Dj Oristanese ALE ZETA, resident delle migliori discoteche dell’Oristanese.

Piazza Eleonora

Dalle 22 si esibirà la band IKNOS di Davide Pudda (etnico sardo, caraibico, latino-americano, liscio), allo scoccare della mezzanotte l’amministrazione comunale offrirà a tutti i presenti spumante e panettone.

Piazzetta Corrias

Dalle 22:30 la piazza diventerà una discoteca a cielo aperto dove verranno suonate tutte le HIT di questo momento (commerciale – reggaeton – hip hop – trap).

La consolle sarà affidata a Dj ALE ZETA & FRANCESCO SORU in collaborazione con la discoteca LUX CLUB.