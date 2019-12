Campionato Italiano Rally Terra 2019: stagione positiva per Gallu e Pirisinu

Il pilota di Nuoro, al debutto assoluto nel tricolore riservato agli amanti del fondo polveroso, porta a casa tre traguardi su tre gare disputate, compreso il Mondiale Rally Italia Sardegna, disputato nel suo chilometraggio completo.

Al termine di questa stagione, il duo Gallu-Pirisinu chiude sul secondo gradino del podio delle 2WD del CIRT, dietro solo al giovane Baroncelli, presente in tutte e cinque le gare del Campionato Italiano Rally Terra.

Per Gallu ottimo risultato anche al Rally Tuscan, navigato per l’occasione da Fabio Salis, dove con la piccolina Peugeot 208 R2 sono stati in grado di stare davanti anche alla più performante Citroen DS3 R3t della fresca Campionessa Italiana, Rachele Somaschini.

Queste le parole di Andrea e del suo co-driver Giuseppe che fanno il bilancio della stagione 2019.

Andrea Gallu:

Campionato Italiano Rally Terra 2019 appena concluso a bordo della Peugeot 208 R2 del Team Julli con un buon risultato finale, non pensavo di riuscire a crescere e migliorare in così poche gare. La gara del Rally dell’Adriatico è stata un vero e proprio test, dalla macchina al tipo di fondo a me totalmente sconosciuto. Il Mondiale Rally Italia Sardegna è stata una gara con una storia a sé, con fondi diversi e difficoltà continue; probabilmente è proprio grazie a questa esperienza che abbiamo imparato e assimilato importanti nozioni. Al Rally Tuscan, anche se al mio fianco non c’era Giuseppe per gravi motivi personali, ho iniziato a togliermi qualche soddisfazione con alcuni tempi incoraggianti dopo aver studiato al meglio la gara insieme a Fabio Salis, mio navigatore per l’occasione. Per il 2020 spero di poter chiudere il budget per ripetere l’esperienza del Campionato Italiano Rally Terra con Giuseppe e la 208 R2 del Team Julli, nel 2019 sono stati fondamentali gli sponsor che ringraziamo e spero aumentino per il 2020 grazie a un programma di livello internazionale.

Giuseppe Pirisinu: