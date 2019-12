Calangianus. Manifestazione di interesse per concessione strutture comunali

L’Amministrazione Comunale comunica ai cittadini e a tutte le Associazioni di Calangianus che sono state avviate le procedure per effettuare un’indagine di mercato, non vincolante per l’Amministrazione, per l’affidamento in concessione per la gestione di diverse strutture di proprietà del Comune di Calangianus.

Le strutture sono le seguenti: Campo Calcio A5 “Mangoni”, Campo Calcio A5 “Santa Margherita”, Campo Sportivo “Signora Chiara”, Campi da Tennis e attività sportive “Firuccia” e il Centro Polivalente “Santa Margherita”.

Tutta la documentazione è disponibile online sul sito del Comune di Calangianus. La domanda dovrà essere presentata mediante PEC o a mano al Protocollo del Comune, entro le 13:00 del 13/01/2020.