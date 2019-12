Calangianus: l’8 gennaio l’apertura dello “Sportello in Comune” di Abbanoa

L’Amministrazione Comunale di Calangianus comunica che, il Comune ha aderito al progetto Abbanoa “Sportello in Comune”, il primo della Gallura. A partire da mercoledì 08/01/2020, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, sarà operativo il suddetto sportello, con la presenza di un dipendente comunale, con lo scopo di supportare gli utenti nell’invio online delle pratiche da destinare ad Abbanoa. Si comunica infine che, dopo la prima giornata di apertura, lo sportello sarà operativo tutti i lunedì feriali dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L’Amministrazione è molto soddisfatta di questo nuovo servizio da destinare ai cittadini perché ha lo scopo di offrire un servizio in loco, per evitare di recarsi presso gli uffici Abbanoa ubicati in altri comune ed evitare le lunghe attese negli stessi.