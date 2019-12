Cagliari, si inizia a lavorare in vista del match contro la Lazio

Tutti in campo ad Asseminello. Dopo due giorni di riposo sono ripresi gli allenamenti in vista del match contro la Lazio, in programma lunedì notte alla Sardegna Arena.

Un partita ad “alta quota”, perché i biancocelesti ed i rossoblù si trovano rispettivamente in terza e quarta posizione.

Nella sessione odierna Rolando Maran e tutto il suo entourage hanno sottoposto il gruppo agli esercizi di mobilità, per poi focalizzarsi sulla tecnica. Successivamente il lavoro si è incentrato sul possesso palla situazionale, per finire con una partitella a metà campo.

Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, Valter Birsa e Lucas Castro.

Domani mattina nuovo allenamento.