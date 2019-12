Cagliari: recuperata dalla Guardia Costiera un auto finita tra gli scogli a Torre Sant’Elia

NELLA MATTINATA DI OGGI LA SALA OPERATIVA DELLA GURADIA COSTIERA DI CAGLIARI RICEVEVA UNA SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN CITTADINO RIGUARDO LA PRESENZA DI UN’AUTOMOBILE SUGLI SCOGLI IN LOCALITA’ TORRE DI SANT’ELIA. L’AUTOMOBILE, UNA CITROEN C3 DI COLORE ROSSO PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE, E’ PRECIPITATA DALLA STRADA SOPRASTANTE RIBALTANDOSI SUL COSTONE E FINENDO SUGLI SCOGLI SOTTOSTANTI. NON RISULTA LA PRESENZA DI PERSONE A BORDO DELL’AUTO TANTOMENO NELLE IMMEDIATE VICINANZE. LE OPERAZIONI DI RECUPERO COORDINATE DALLA SALA OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA SONO STATE ESEGUITE CON L’INTERVENTO DI UNA GRU DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI , L’AUTO E’ STATA MESSA IN SICUREZZA A BORDO STRADA IN ATTESA DEI SUCCESSIVI RILIEVI ED INDAGINI. SUL POSTO SONO STATE IMPEGNATI ANCHE IL NUCLEO DEI SOMMOZZATORI DELLA GUARDIA COSTIERA DI CAGLIARI COAUDIUVATI DAI VIGILI DEL FUOCO. PRESENTE SUL POSTO ANCHE UNA PATTUGLIA DEI CARABINIERI DI CAGLIARI