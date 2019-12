Cagliari, nuovo allenamento per preparare la sfida di Coppa Italia

Dopo la vittoria di ieri in rimonta, i rossoblù sono già al lavoro in vista del match di giovedì sera di Coppa Italia, in programma alla Sardegna Arena. Gli avversari? Ancora la Sampdoria.

Nella seduta odierna i giocatori scesi in campo ieri hanno fatto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra ha svolto un riscaldamento con circuiti di tecnica e mobilità. La sessione è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Continua il lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, mentre Valter Birsa è alle prese con le terapie.

Domani nuovo allenamento alla vigilia della sfida di coppa Italia.