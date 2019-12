Cagliari-Lazio, Maran: “Vogliamo continuare a sognare”

Match di alta classica quello tra Cagliari e Lazio, in programma domani sera alla Sardegna Arena. Tanti sono gli indisponibili, ma la voglia di fare bene è tanta.

I rossoblù stanno vivendo un periodo positivo in questa prima parte di stagione: 24 punti, quarto posto in classifica e 15 risultati utili consecutivi. Nelle ultime gare la squadra di Maran si è complicata la vita in più occasioni, ma gli undici in campo hanno sempre tirato fuori gli artigli. “Contro il Sassuolo non siamo stati brillanti ma era un calo fisiologico, venivamo da tre partite in sei giorni. Non mi soffermerei sui dati dei gol incassati nelle ultime gare, anche se sappiamo di dover migliorare in certi aspetti, come nella fase del non possesso; preferisco però pensare a quelli segnati, che sono stati tanti. Stiamo facendo un grande campionato, domani metteremo in campo il nostro solito atteggiamento. Vogliamo continuare a sognare”, l’analisi del mister

Dall’altra parte del campo ci sarà la terza forza del campionato, la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti arrivano in Sardegna rabbiosi a seguito dell’uscita in Europa League. “Cagliari-Lazio può essere ritenuto il big match della giornata, giocarsela in questa posizione di classifica ci fa un bell’effetto. Siamo riusciti a ritagliarci un po’ di prestigio, vogliamo onorarlo alla grande. Domani affrontiamo la squadra più in forma del momento, andiamo a giocare a testa alta, è una partita insidiosa ma allo stesso tempo stimolante. Dobbiamo pensare a quest’incontro come ad una opportunità: al di là delle difficoltà oggettive, concentriamoci su di noi. Contro la Lazio non dovremo limitarci all’ordinario: lo sappiamo ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità”.

Questo periodo positivo in campo ha portato anche tanto entusiasmo in città e si registra con le presenze allo stadio. Domani sera la Sardegna Arena sarà tutta al completo, nonostante il match ad inizio settimana. “Anche domani lo stadio sarà pieno: è un segnale che abbiamo trasmesso entusiasmo e che i tifosi credono in noi. Questo ci riempie di orgoglio, dobbiamo cavalcare il momento. Sappiamo che la strada intrapresa è quella giusta e che ci sta portando ad avere dei risultati”.

La notizia della settimana, però, è la nomina di Gigi Riva a presidente onorario del Cagliari Calcio. “Il presidente Giulini ha avuto un’idea bellissima che ci riempie di felicità. Gigi è sempre stato parte integrante di questo Club: questa nuova carica rafforza la sua vicinanza a noi che viviamo un momento straordinario”, il commento di Maran

Tanti gli assenti per la sfida, un’occasione per Maran di sfruttare tutta la rosa. “Tengo tutti in considerazione. Da qui a domani farò le riflessioni per poi operare le mie scelte. Siamo determinati a fare il massimo”, conclude Maran