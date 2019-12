Cagliari: il 31 dicembre servizio eccezionale di CTM

Conferenza stampa stamattina presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari dove il Sindaco Paolo Truzzu e l’Assessore Alessandro Sorgia hanno presentato gli eventi previsti per la notte di Capodanno.

Il Sindaco Truzzu ha ringraziato il Presidente di CTM Roberto Porrà per l’eccezionale servizio predisposto con le circolari fino alle 3.30 del mattino del giorno 1 Gennaio, invitando tutti i cittadini a lasciare l’automobile a casa e utilizzare i mezzi pubblici.

L’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia ha illustrato i programmi musicali previsti nelle piazze cagliaritane con Vinicio Capossela in Piazza Yenne e i Dj set in Piazza Santa Croce a Castello e piazza San Giacomo. Ci saranno fuochi d’artificio ma non saranno rumorosi per il rispetto degli animali.

Quest’anno CTM ha predisposto eccezionalmente il servizio anche per la notte del 31 dicembre 2019.

Sarà un servizio rivolto non solo alla città di Cagliari ma saranno connessi tutti gli otto comuni serviti da CTM.

Attraverso le circolari interne (rossa e nera) sarà servita la città di Cagliari, le circolari esterne (rossa e nera) serviranno Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, la Litoranea arriverà sino a Flumini e la linea 9 servirà Elmas, Assemini e Decimomannu. Le frequenze delle circolari interne saranno di 40 minuti, quelle esterne di 30 minuti e la litoranea e la linea 9 avranno frequenza ogni ora.

Come tutti gli anni il servizio CTM, con tutte le linee, termina alle ore 21.30, ma dalle ore 22.30 entrano in servizio le circolari interne, esterne, Litoranea e linea 9 fino a Decimomannu. Le ultime corse da Piazza Matteotti partono tutte insieme alle ore 3.30 del mattino del 31.

L’avvocato Porrà ha dichiarato: “tutti i percorsi sono visibili sulla mappa che abbiamo preparato e sul sito internet www.ctmcagliari.it e sull’app. Busfinder, dove si possono visualizzare gli orari dei passaggi in tempo reale. A bordo dei mezzi ci saranno le guardie giurate per la sicurezza di passeggeri e conducenti e che potranno vendere i biglietti (biglietto a bordo da 90 minuti 1,30+50 cent. di sovrapprezzo a bordo: 1,80). Sono validi tutti i titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti”.

CIRCOLARI INTERNE

“I” ROSSA:

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma (corsia centrale) – viale Diaz – Ponte Vittorio – viale S. Bartolomeo – S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Euro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – Amsicora – via Della Pineta – via Scano – Largo Gennari – via Pergolesi – via Petrarca – via Dante – Piazza Giovanni XXIII – via 28 Febbraio – via Nastro Azzurro – via Donoratico – viale Ciusa – via Romagna – via Liguria – via Campania – via Cadello – via M. Piovella – via Sirai – via Cinquini – via Is Cornalias – via Piero Della Francesca – via Peretti – Ospedale Brotzu – via Piero della Francesca – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti – via Dessì/Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Emilia – via Abruzzi – Piazza S. Michele – viale S. Avendrace – viale Trieste – via Roma – Piazza Matteotti.

Frequenza : 40 minuti

“I” NERA:

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via S. Avendrace – via S. Michele – P.zza S. Michele – via Is Mirrionis – via Pertusola – via Meilogu – via Quirra – via Is Cornalias – via Piero della Francesca – Ospedale Brotzu – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti -Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Campania – via Liguria – via Romagna – viale Ciusa – via Donoratico – via 28 Febbraio – Piazza Giovanni XXIII – via Pascoli – via Petrarca – via Pergolesi – Largo Gennari – via Scano – via della Pineta – viale Diaz – viale S. Bartolomeo – viale S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – viale Diaz – via Roma – Piazza Matteotti.

Frequenza : 40 m

CIRCOLARI ESTERNE

“E” ROSSA:

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma (corsia centrale) – via Diaz – via Stazione Vecchia – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – Quartu – via Br. Sassari – Quartucciu – Selargius – via Trieste – Monserrato – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via S. M. Chiara – via Cadello – via Is Mirrionis – Piazza d’Armi – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – Piazza Matteotti.

Frequenza: 30 m

“E” NERA:

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via Pola – C.so Vitt. Emanuele – viale Merello – piazza D’Armi – via Is Mirrionis – via Cadello – via S. M. Chiara – via Legnano – via Riva Villasanta – via Italia – Monserrato – via Cabras – via Zuddas – Selargius – Quartucciu – Quartu – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi -Cagliari – viale Marconi – via S. Benedetto – via Paoli – via Sonnino – via XX Settembre – via Roma (carreggiata centrale) – Piazza Matteotti.

Frequenza 30 m

LINEA “L” LITORANEA:

Percorso: Piazza Matteotti – Via Roma, Viale Diaz – viale Poetto – Lungomare Poetto di Cagliari – Lungomare Poetto di Quartu – Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – via Vico – via F.lli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – viale L. da Vinci – Cantoniera di Flumini – via dell’Autonomia Regionale Sarda – Piazza S. Maria Degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via F.lli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungomare Poetto di Quartu – Lungomare Poetto di Cagliari – viale Poetto – Viale Diaz – Via Roma – Piazza Matteotti

Frequenza: 1 ora

Le circolari “E” NERA e “I” NERA effettueranno il capolinea nell’area riservata alle linee PF-PQ, mentre le circolari “E” ROSSA e “I” ROSSA presso il capolinea delle linee 30/31. Linea 9 presso linea 9.

Linea 9:

Piazza Matteotti, Roma, Trieste, S. Avendrace, Piazza San Michele, Abruzzi, Fangario, Viale Elmas, Pino Solitario, Sulcitana Elmas, Sulcitana Assemini, Carmine, Europa, Rio Sa Murta, Sarcidano, Africa, Gobetti, Cagliari, Nazionale, Repubblica, Stazione Decimomannu