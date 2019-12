Cagliari: il 28 dicembre al Teatro Intrepidi Monelli “Storie di Volti e silenzi. La magia del cinema muto”

La scena in cui Harold Lloyd si aggrappa alle lancette di un orologio, sospeso nel vuoto al di sopra di una strada trafficata, è uno dei primi geniali effetti speciali della storia del cinema che ha reso “Safety Last” (Preferisco l’ascensore) tra i più celebri film in assoluto per il genere comico muto.

CAGLIARI. L’associazione culturale La Macchina Cinema (Ficc) si prepara a concludere il 2019 con un evento speciale che il 28 dicembre suggellerà l’epilogo di una strepitosa IV edizione di “Storie di volti e di silenzi”, la rassegna sulla magia del cinema muto. Alle 19 al Teatro Intrepidi Monelli, l’orchestra balcanica Balkanski Put (La via dei Balcani) si esibirà del vivo per fare da colonna sonora a uno dei film simbolo del comito muto internazionale: Safety Last (Preferisco l’ascensore), la pellicola più famosa con protagonista Harold Lloyd, prodotta nel 1923 sotto la direzione di Fred Newmeyer e Sam Taylor.

La scena in cui Harold Lloyd si aggrappa alle lancette di un orologio, sospeso nel vuoto al di sopra di una strada trafficata, è uno dei primi geniali effetti speciali della storia del cinema, che ha reso quell’immagine tra le più celebri del genere in assoluto.

La Balkanski Put, in arrivo da Roma, è composta da Zdenko Trivic alla batteria, Yukasin Rodic Vule alla chitarra e Giancarlo Di Fabi al basso. A introdurre la serata sarà la critica cinematografica Gabriella Gallozzi, direttrice della rivista BookCiak Magazine. L’ingresso è libero e gratuito.

L’iniziativa arriva a chiusura di una memorabile edizione sotto la direzione artistica di Patrizia Masala, che ha presentato un’impronta dedicata interamente al “comico muto”, probabilmente l’unica del genere mai vista in Italia. Il ciclo di appuntamenti, realizzato grazie al sostegno dell’assessorato regionale alla Cultura della RAS, ha portato nella sala Hermaea di Cagliari-Pirri ben cinquantadue film per quattordici serate di proiezioni con i più grandi interpreti del genere comico che hanno segnato la storia del cinema muto internazionale.

Tra questi Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel, Oliver Hardy, André Deed, Marcel Fabre, Ferdinando Guillaume ed Ernesto Vaser. Alle proiezioni sono stati accostati seminari di approfondimento e di formazione del pubblico e cinque cine-concerti coordinati da Alessandro Macis.

Tra gli ospiti hanno partecipato docenti, critici cinematografici, esperti e operatori culturali quali Eleonora Migliorini, Gigi Cabras, Roberto Randaccio, Alessandro Macis, Lucia Putzu, Stefano Pisu, Giulia Mazzarelli, Elisabetta Randaccio e Elisabetta Gaudina. Per info contattare lamacchinacinema@gmail.com o il 328 0951378.

I partner della manifestazione sono l’Associazione culturale L’alambicco, Intrepidi Monelli, Associazione culturale Hermaea, Circolo del cinema Quartu S.Elena, FICC Federazione Italiana dei circoli del cinema, Centro regionale FICC Sardegna, Cineteca di Bologna, Museo Nazionale del Cinema, CISLE, FuoriAsse, CISESG, ANAC Associazione Nazionale Autori Cinematografici, BookCiak Magazine, Associazione Calipso, AIRSC Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema, Teorema rivista di cinema, Associazione PassaParola di Marsiglia, Ls video produzioni, Subitonline.