Cagliari: il 27 dicembre un incontro con gli Artificieri

Come ogni anno la Polizia di Stato, in questo particolare periodo, avvia la campagna di sensibilizzazione all’uso consapevole e legale dei giochi e degli artifizi pirotecnici, che quest’anno è stata diffusa in maniera capillare anche nel mondo social con l’hashtag #FESTEGGIAINSICUREZZA.

Per l’occasione, venerdì 27 dicembre, alle ore 10.00 presso la Sala Conferenze “G. Mastino”, gli specialisti del Nucleo Artificieri della Questura di Cagliari illustreranno i rischi e i pericoli nell’utilizzo di questi manufatti e forniranno preziosi consigli al riguardo.

Si invitano le Spett.li Redazioni giornalistiche a partecipare a questo importante incontro per la massima divulgazione alla cittadinanza.