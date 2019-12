Cagliari: il 27 dicembre il “Cabaret Ragazze” per una serata di comicità tutta al femminile

Arriva il prossimo 27 dicembre a Cagliari “Cabaret Ragazze”, una serata speciale di comicità al femminile organizzata dall’Accademia del Comico di Milano e dalla compagnia Lucidosottile, in collaborazione con Giulia Giornaliste. A salire sul palco del Teatro Massimo saranno dieci artiste, dieci comiche unite contro le discriminazioni di genere, protagoniste di altrettanti esilaranti monologhi incentrati sui vizi, le virtù e i difetti della nostra società, ma anche della famiglia, degli uomini e, ovviamente, delle donne. Una serata all’insegna della comicità con Le Lucide (Tiziana Troja e Michela Sale Musio) che saranno in scena insieme a Sonja Collini, Michela Giraud, Cristiana Maffucci, Laura Formenti, Velia Lalli, Annalisa Dianti Cordone, Manuela Bollani e Luce Pellicani.

I biglietti sono acquistabili on line sulla piattaforma www.vitaticket.it e presso il botteghino del Teatro Massimo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 (tel. 070-2796620).

“Cabaret Ragazze è un format dell’Accademia del Comico di Milano che abbiamo voluto portare in Sardegna per un’occasione unica che vedrà assieme delle comiche e artiste straordinarie, volti già noti al grande pubblico ma anche talenti emergenti di una scena interessantissima come quella milanese” spiegano Tiziana Troja e Michela Sale Musio. Le due attrici cagliaritane porteranno sul palco del Massimo i loro personaggi di Tanya & Mara, da tempo diventate icona di una cagliaritanità al femminile, capace di raccontare con ironia i cambiamenti di una città attraverso un linguaggio dissacrante e sorprendente. “Siamo inoltre felici di poter continuare la nostra collaborazione con Giulia Giornaliste” spiegano Le Lucide, “che supportano questa serata in nome della lotta alla discriminazione di genere. La comicità è un straordinario strumento per far crescere la consapevolezza dell’importanza del ruolo femminile in tutti gli ambiti, un ruolo che ancora stenta ad essere accettato”.

Quella di venerdì 27 dicembre sarà una serata straordinaria, ricchissima di contenuti e di risate. Il cast è infatti di assoluto livello. Insieme alle padrone di casa Tanya & Mara e Sonia Collini (presidente dell’Accademia del Comico e animatrice in tutt’Italia di Cabaret Ragazze), ci saranno infatti artiste del calibro di Michela Giraud (volto noto di Colorado, Comedy Central e della Tv delle Ragazze, ora a fianco di Fiorello nel suo Viva RaiPlay), Cristiana Maffucci (Premio Alberto Sordi del 2011 e Premio Walter Chiari del 2012, rivelazione comica di Italia’s Got Talent 2017 e oggi forte di oltre 9 milioni di visualizzazioni sul web in continua crescita), Laura Formenti (attrice e autrice di numerosi spettacoli e in tv su Comedy Central, Colorado Cafè, Domenica 5 e Belo Horizonte Cabaret), e la prima stand up comedian donna in Italia Velia Lalli (già Colorado e Zelig, conduttrice, autrice e volto noto del canale Sky Comedy Central e nel 2017 ospite della trasmissione “Sbandati” su Raidue).

Ma a Cagliari ci saranno anche la straordinaria attrice e cantante Manuela Bollani (autrice dello spettacolo “C’era una svolta” e che il grande pubblico televisivo ha conosciuto nella trasmissione ZeligTime), Annalisa Dianti Cordone (“Scqr” su Comedy Central, “Il Boss dei Comici” su La7 e “Tu si che Vales” su Canale5, vincitrice nel 2017 del festival nazionale di cabaret “Facce di Bronzo” e il Premio Perla come miglior talento comico al festival di cabaret “Amore Mio” di Maratea) e Luce Pellicani (ZeligTv, Premio della Critica al Festival di Cabaret di Martina Franca 2018).

Fondata nel 1999 da Claudio Zucca, Matteo Andreone e Rino Cerritelli e da sei anni sotto la direzione di Claudio Zucca e Sonja Collini, l’Accademia del Comico è una scuola che da vent’anni insegna comicità in tutte le sue forme (cabaret, teatro, scrittura) nelle sue sedi di Milano, Roma, Torino e Bologna, e che da tempo porta avanti il progetto “Il Cabaret delle Ragazze” per favorire la scena comica al femminile italiana. Il Cabaret delle Ragazze vuole in questo modo riprendere il concetto originario di cabaret: un luogo e un momento in cui unire – tutto al femminile – diverse artiste di varia provenienza e stile. Un momento in cui comicità, teatro umoristico, musica e canzone, testimonianze e interviste collaborino insieme per far nascere nuovi stimoli e collaborazioni.

Giulia (Giornaliste unite, libere e autonome) è invece una associazione di giornaliste il cui intento è difendere la democrazia e la libertà di informazione che ha nell’articolo 21 della Costituzione uno dei suoi capisaldi. Giulia è in prima fila nella battaglia per la libertà dell’informazione e del web e dice basta all’uso della donna come corpo, oggetto, merce e tangente; abuso cui corrisponde una speculare sottovalutazione delle sue capacità e competenze. Per l’associazione la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, l’emarginazione dalla vita pubblica, sono ostruzioni che vanno rimosse: uno spreco enorme di intelligenze che indebolisce il Paese e lo spinge al declino.