Cagliari Gli appuntamenti alla MEM dal 17 al 22 dicembre

Questo il dettaglio:

Mostra itinerante “Womens’ creativity since the modern movement | MoMoWo” (visitabile fino al 21 dicembre)

Spazio Mostre, piano primo

martedì 17

dalle 14,00 alle 17,00

Evento formativo: “Videogiochi e gamification. La divulgazione della Storia e del Patrimonio Culturale”

Spazio Eventi, piano primo

dalle 14,00 alle 18,00

Formazione PON

Spazio Eventi, piano secondo

dalle 17,30

Letture sotto l’albero “Christmas is coming”

Pomeriggio ricreativo “Come Elfi laboriosi” (su prenotazione)

Spazio Ragazzi, piano terra

dalle 18,00 alle 19,45

Gruppo di lettura “Libri…amo” (aperto a tutti)

Spazio Eventi, piano primo

mercoledì 18

dalle 11,00 alle 13,00

Laboratorio di genealogia “Le nostre origini: primi passi per la ricerca genealogica” (su prenotazione)

Spazio Eventi, piano secondo

dalle 16,30 alle 19,30

Presentazione del libro “Fare AirBnb. La sostenibile incertezza dell’essere host in Italia”

Spazio Eventi, piano secondo

dalle 17,00 alle 19,00

The Sardegna Film Network Manifesto “Cooperating for a Sustainable Island” in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission

Spazio Eventi, piano primo

dalle 17,30

Letture sotto l’albero “Christmas is coming”

Spazio Ragazzi, piano terra

dalle 18,00 alle 19,45

Incontro di sportello AMPS – Associazione Mamme & Papà Separati Sardegna

Spazio Eventi, piano secondo

giovedì 19

dalle 10,30 alle 12,30

Tavola rotonda ed Evento di premiazione del Contest #SardiniainEU #EUinSardina

Spazio Eventi, piano primo

dalle 17,00

Laboratorio di lessico (su prenotazione)

Spazio Ragazzi/Giovani (piano terra)

dalle 17,30

Letture sotto l’albero “Christmas is coming”

Spazio Ragazzi, piano terra

venerdì 20

dalle 17,30 alle 19,30

Presentazione della raccolta di racconti illustrati per ragazzi “Il maialetto rapito e altre storie” di Carlo Sorgia

Spazio Eventi, piano primo

dalle 17,30 alle 19,30

Gruppo di lettura “Un libro insieme”

Spazio Eventi, piano secondo

sabato 21

dalle 17,00 alle 18,30

Laboratorio semiserio per giovani e adulti cacciatori di storie “Come i fumetti hanno salvato il Natale” (consigliata la prenotazione)

Spazio Eventi, piano primo

dalle 17,00 alle 19,30

Presentazione-Laboratorio “Canzoni sopra l’albero” di Giuseppe Roberto Atzori

Spazio Bambini, piano terra