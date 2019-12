Musica

Cagliari. Festival Inaudita 2019: sabato 7 in concerto gli “As Duo”

Sabato 7 dicembre 2019, alle 18.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, in Cittadella dei Musei, per il Festival Inaudita 2019 – Concerti d’autunno, in concerto gli “As Duo”.