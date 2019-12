Cagliari. Domenica 8 verrà presentato il live di e con Alberto Sanna “Romanzi in Miniatura”

Prosegue la programmazione autunnale dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno che, secondo una strategia artistica di capillarizzazione degli eventi, domenica 8 Dicembre 2019 presenterà ad Ortueri il live di e con Alberto Sanna “Romanzi in Miniatura”. Il concerto, coordinato dall’Associazione Culturale Viva Mandrolisai, prenderà vita e animerà il centro storico alle ore 12.00 in Via Dante e alle ore 16,30 in Via Floris, angolo Via Umberto.

Si tratta di un concerto/indagine sulla cosiddetta “canzone d’autore italiana”, alla ricerca delle ragioni profonde della sua forza comunicativa e della sua capacità di nascere dal nostro immaginario, per poi nutrirlo fino a modificarlo … modificando così anche la realtà. Il cantautore Alberto Sanna, icona del rock in Sardegna ed eccellenza nella scrittura di canzoni, compie per noi e con noi un tuffo nel mare dei grandi autori e cantautori italiani contemporanei, da Fabrizio De Andrè a Edoardo Bennato, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Emanuele Bersani, Vinicio Capossela e tanti altri, fino a riscoprire anche piccole perle sconosciute o dimenticate di artisti “minori”. Durante il live sarà inoltre dato risalto alle grandi voci della nostra terra, come per esempio Piero Marras, passando ovviamente anche per il ricco repertorio originale di Alberto Sanna.

L’artista, cantautore e polistrumentista, esordisce come batterista negli anni ’70, ma dal decennio successivo è cantante, autore, chitarrista, bassista e armonicista con alcuni gruppi che hanno lasciato una traccia fondamentale nella storia rock della Sardegna (Masoko Tanga, High Voltage/TNT, Sanna R’n’R Breakers, Animanera, All Sun Rockin’ Jive, Radioclash). Da allora non ha mai smesso di scrivere canzoni e di andare in giro a suonarle, facendo della musica il punto principe della sua vita e diventando una voce significativa dell’Isola contemporanea. La sua carriera è segnata da un interminabile e appassionante viaggio a ritroso negli anni d’oro del blues, dell’hard rock, dello swing, fino al jive e al rock’n’roll delle origini. Dal 1990 fa una media di 150 concerti all’anno. Ha al suo attivo diversi tour in Italia e in Germania e numerosissime partecipazioni a Festival sia in Sardegna che nella penisola. Nel corso degli anni ha collaborato con Paolo Bonfanti, Jono Manson (U.S.A.), Fry Moneti (Modena City Ramblers), Luca Lanzi (Casa del vento), Francesco Piu, Gavino Riva, Jimmy Dillon (U.S.A.), Rossella Faa, Ale Diablo (Sikitikis), Alma Mediterranea, Domenico Cocco, Davide Sanna, Jaime Dolce (U.S.A.), Gavino Murgia, Mark Hanna (U.S.A.), Vittorio Pitzalis, Mauro Palmas, Andrea Parodi, Balentes e tanti altri. Dal 1987 ad oggi ha pubblicato 12 album. Nel 2013 sono usciti il CD e il DVD live “ALBERTO SANNA & FRY MONETI – Sul palco all’FBI Club”, cointestati con il violinista e polistrumentista Francesco Fry Moneti (Modena City Ramblers).

Il live “Romanzi in Miniatura” si inserisce in un ampio progetto artistico dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.